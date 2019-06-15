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Манвел Григорян в МЦ «Наири» — состояние среднетяжелое


Экс-председатель правления Союза добровольцев "Еркрапа"Манвел Григорян находится в медицинском центре "Наири". 

В беседе с  Арменпресс директор «Наири» Анатолий Гнуни сообщил, что Манвел Григорян был переведен в медицинское учреждение на основании приказа УИУ  14 июня, около 14:10 часов.

Манвел Григорян сейчас в палате. Состояние оценивается как среднетяжелое. Утром его доставили, чтобы сделать  анализы натощак», - сказал он, добавив, что окончательная информация о состоянии будет доступна после получения ответов исследования.

В ответ на вопрос, когда выпишут Манвела Григоряна, Анатолий Гнуни сказал, что выписка Григоряна из медицинского учреждения будет сделана  на основании соответствующегоуказанияУИУ. 

 

 




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