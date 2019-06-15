За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 140 раз

За период 9-15 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня около 140 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1000 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, помимо стрелковых орудий, 11 июня в направлении боевых позиций АО, расположенных в южном направлении, азербайджанские ВС применили также гранатометы АГС-17 (5 сн.).

Для пресечения наступательных действий противника передовые части Армии обороны предприняли соответствующие меры, продолжая уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.