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За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 140 раз


За период   9-15  июня   на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня около  140 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1000 выстрелов из стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, помимо стрелковых орудий, 11 июня  в направлении боевых позиций АО, расположенных в  южном направлении, азербайджанские  ВС применили также  гранатометы  АГС-17 (5 сн.).

  Для  пресечения  наступательных действий  противника передовые  части Армии обороны предприняли соответствующие  меры,  продолжая уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые  задачи.




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