Для меня принципиальным было совершить первый официальный визит именно в Арцах — Айк Марутян

Мэр Еревана АйкМарутян вернулся из Арцаха с положительными эмоциями.

Как передает «Арменпресс», Марутян поделился своими впечатлениями на своей странице в Facebook.

«Для меня было принципиальным совершить первый официальный визит именно в Арцах–в Степанакерт. Мы вернулись и принесли с собой самые теплые пожелания арцахцев и положительные эмоции, которые я разделяю с вами, любимые мои ереванцы», - говорится в записи мэра.

13-14 июня делегация во главе с мэром Еревана Айком Марутяном находилась в Степанакерте, столице Арцаха, с первым официальным визитом. В рамках визита Айк Марути встретился с президентом Арцаха Бако Саакяном, государственным министром Григорием Мартиросяном и мэром Степанакерта Суреном Григоряном.