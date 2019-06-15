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Состоялось совещание с руководящим составом ВС и ГШ ВС


Глава  Генштаба ВС РА генерал-лейтенант  АртакДавтян 15 июня провел  совещание  с руководящим составом ВС и ГШ ВС, в  ходе  которого обсуждался ряд вопросов, касающихся боевой  подготовки и боеготовности войск, закупок и  обеспеченности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, глава ГШ ВС дал поручения  руководителям ответственных подразделений по решению существующих проблем.




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