Состоялось совещание с руководящим составом ВС и ГШ ВС

Глава Генштаба ВС РА генерал-лейтенант АртакДавтян 15 июня провел совещание с руководящим составом ВС и ГШ ВС, в ходе которого обсуждался ряд вопросов, касающихся боевой подготовки и боеготовности войск, закупок и обеспеченности.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МО РА, глава ГШ ВС дал поручения руководителям ответственных подразделений по решению существующих проблем.