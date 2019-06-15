Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июнь

Стартуют регулярные рейсы Ереван-Тегеран-Ереван


ArmeniaAirways  начинает регулярные рейсы Ереван-Тегеран-Ереван.

Как  передает Арменпресс, рейсы Ереван-Тегеран-Ереван будут осуществляться трижды  в  неделю — по понедельникам, четвергам и субботам, а  с 24 июня — ежедневно.




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