Стартуют регулярные рейсы Ереван-Тегеран-Ереван

ArmeniaAirways начинает регулярные рейсы Ереван-Тегеран-Ереван.

Как передает Арменпресс, рейсы Ереван-Тегеран-Ереван будут осуществляться трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам, а с 24 июня — ежедневно.