Возбуждено уголовное дело по факту выстрела в направлении старосты села ЛусаовитТавушской области

По факту выстрела в направлении старосты села ЛусаовитТавушской области в Тавушском областном Следственном управлении возбуждено уголовное дело по признакам ч.1 ст.112 и ч.1 ст.235 УК РА.

Как сообщает Арменпресс, об этом в Facebook написала начальник Управления по связям с общественностью и СМИ СК РА Наира Арутюнян.

«Предпринимаются неотложные следственные оперативно-розыскные мероприятия по выяснению обстоятельств происшедшего, поимке совершившего очевидное преступление и уголовно-правовой оценке его действий», - написала Арутюнян.