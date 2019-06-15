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Возбуждено уголовное дело по факту выстрела в направлении старосты села ЛусаовитТавушской области


По   факту  выстрела в  направлении старосты  села ЛусаовитТавушской  области в Тавушском областном Следственном управлении возбуждено уголовное  дело по признакам ч.1 ст.112 и ч.1 ст.235 УК РА.

Как сообщает Арменпресс, об этом  в  Facebook написала   начальник Управления по связям с общественностью и СМИ СК РА  Наира  Арутюнян.

«Предпринимаются  неотложные  следственные оперативно-розыскные мероприятия по выяснению обстоятельств происшедшего, поимке совершившего очевидное  преступление и уголовно-правовой  оценке его действий», - написала Арутюнян.




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