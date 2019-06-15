Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июнь

Тигран Уриханян сложил свои полномочия


Депутат НС РА  Тигран Урлиханян (партия «Процветающая  Армения») сообщил о сложении своих полномочий.

Как  передает Арменпресс, об этом он написал в  Facebook.

«Глубокоуважаемые  соотечественники, сообщаю, что настало время  сложить свои  рабочие  полномочия. О причинах я скажу позже. Будьте  уверены – мало не  покажется, и многим надолго станет грустно. С болью сообщаю, что прекращаю также телепроект «Момент истины» на TV «Кентрон». Надеюсь, что всего за 5 передач я смог представить вам  культуру  споров  на надлежащем уровне.

Нам предстоит долгая дорога, завтрашний  день полон побед», - написал он.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации