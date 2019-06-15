Тигран Уриханян сложил свои полномочия

Депутат НС РА Тигран Урлиханян (партия «Процветающая Армения») сообщил о сложении своих полномочий.

Как передает Арменпресс, об этом он написал в Facebook.

«Глубокоуважаемые соотечественники, сообщаю, что настало время сложить свои рабочие полномочия. О причинах я скажу позже. Будьте уверены – мало не покажется, и многим надолго станет грустно. С болью сообщаю, что прекращаю также телепроект «Момент истины» на TV «Кентрон». Надеюсь, что всего за 5 передач я смог представить вам культуру споров на надлежащем уровне.

Нам предстоит долгая дорога, завтрашний день полон побед», - написал он.