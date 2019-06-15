Европейские индексы - 14-06-19

МОСКВА, 15 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 14 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.60% и составил 12096.40 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.15% и составил 5367.62 пункта, британский FTSE снизился на 0.31% и составил 7345.78 пункта, а российский RTSI снизился на 0.44% и составил 1341.05 пункта.