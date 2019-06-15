Цены на цветные металлы - 14-06-19

ЛОНДОН, 15 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 14 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.95% и составила 1771.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.04% и составила 5827.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.95% и составила 1876.50 долларов США, цена на никель снизилась на 0.29% и составила 11955.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.13% и составила 19400.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.18% и составила 2462.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 27293.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 28000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.