Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июнь

Левон Аронян — 3-й в Norwaychess


Лидер армянских шахмат — 3-й в  супертурнире  в  Норвегии.

Как  передает Арменпресс, в  последнем, 9-м туре, соперником Ароняна  был экс-чемпион мира  Виши Ананд. Классическая партия  завершилась с ничейным счетом, партия  быстрых шахмат также  окончилась вничью.

Набрав 10,5 очков  из 25 возможных, Аронян поделил 2-3 места и по дополнительным очкам занял 3-е место. На  первом месте – МагнусКарлсен.




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