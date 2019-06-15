Левон Аронян — 3-й в Norwaychess

Лидер армянских шахмат — 3-й в супертурнире в Норвегии.

Как передает Арменпресс, в последнем, 9-м туре, соперником Ароняна был экс-чемпион мира Виши Ананд. Классическая партия завершилась с ничейным счетом, партия быстрых шахмат также окончилась вничью.

Набрав 10,5 очков из 25 возможных, Аронян поделил 2-3 места и по дополнительным очкам занял 3-е место. На первом месте – МагнусКарлсен.