За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 60 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 12 и 13 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 60 случаев преступлений, из них 3 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 16 случаев причинения телесных повреждений, по 10 случаев мошенничества и кражи личного имущества, 4 случая побоев, 3 случая присвоения или растраты, по 2 случая обнаружения наркотиков и злоупотребления должностными полномочиями, по 1 случаю квартирной кражи, фальшивомонетничества, незаконной вырубки деревьев, служебного подлога или служебной халатности, угрозы убийством, незаконной оплаты общественному служащему, не являющемуся должностным лицом, неисполнения судебного акта и проявления неуважительного отношения к суду.

За данный период найдены 2 человека, находящихся в розыске, и 2 человека, пропавших без вести, зарегистрировано 2 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи личного имущества и 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 15 ДТП: 1 человек погиб, 20 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.