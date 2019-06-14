Ален Делон госпитализирован во Франции

Популярный французский актер Ален Делон доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен из-за участившихся приступов мигрени. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу телеканал BFM.

В окружении 83-летнего актера заверили, что с ним "все хорошо" и он должен покинуть медицинское учреждение уже вечером 14 июня. "Он проходит обследование, ничего более", - приводит телеканал высказывание ассистента Делона. В качестве одной из причин частых головных болей врачи называют сердечную аритмию.

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении своей актерской карьеры в кино. Он успел сняться более чем в 90 фильмах и прославился своей работой в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard,1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969). На прошедшем в мае Каннском фестивале Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино.