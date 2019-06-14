Руководитель офиса вице-премьера Армении Тиграна Авиняна провел обсуждение с участием членов совета кредиторов завода "Наирит"
20:47, 14 Июнь, 2019
Руководитель офиса вице-премьера Армении Тиграна Авиняна Серж Вараг Сисерян 14 июня провел обсуждение с участием членов совета кредиторов завода "Наирит". В центре обсуждения были проблемы, вызванные процессом банкротства ЗАО «Завод Наирит», и их возможные решения.
Как сообщили Арменпресс в офисе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, в ходе консультации менеджер по процедурам банкротства ЗАО «Наирит» Карен Асатрян кратко представил процесс банкротства, по которому кредиторы выразили свою позицию.
В результате обсуждения по предложению главы офиса вице-премьера была достигнута договоренность:
- разработать стандарты, чтобы сделать завод привлекательным для потенциальных инвесторов,
- уточнить возможные механизмы сохранения завода,
- была принята во внимание информация, предоставленная менеджером, о том, что основным условием проведения аукциона является наличие соответствующего делового предложения для ЗАО «Завод Наирит», которое подлежит рассмотрению Советом директоров завода и правительством Армении.