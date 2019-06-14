В Ереване открылось почетное консульство Мексики

Отныне Мексика будет представлена почетным консульством в Ереване. Как сообщает Арменпресс, почетный консул Мексики в Армении Николай Костандян во время торжественной церемонии открытия консульства 14 июня отметил, что это будет способствовать развитию отношений между двумя государствами и народами.

«Почетное консульство будет способствовать развитию двусторонних отношений и присутствию мексиканского народа в Армении. Уверен, что это послужит на благо наших двух дружественных народов. Это исторический момент, потому что впервые в Ереване открывается почетное консульство Мексики», - сказал Костандян.

Чрезвычайный и Полномочный посол Мексики в Армении Норма Берта Пенсадо Морено провела ряд встреч с высокопоставленными официальными лицами Армении. По ее словам, эти встречи могут послужить основой для реализации ряда совместных программ.

«У нас была очень насыщенная повестка дня. В течение этих двух дней мы встречались с министром экономики, министром образования, науки, культуры и спорта, вице-спикером Национального Собрания. Самое важное, что я могу сказать, - это общий интерес и заинтересованность в дальнейшем укреплении и углублении связей между нашими двумя странами.

На данный момент у нас есть проект, разработанный в области спорта и образования, который, я думаю, будет подписан в ближайшем будущем, и мы сможем предпринять конкретные шаги в этих областях. В настоящее время существует также очень интересный сектор, которым является наше экономическое сотрудничество, и в этой связи мы находим, что некоторые бизнес-группы и делегации посещают Мексику в ближайшем будущем, чтобы на месте ознакомиться с возможностями и перспективами», - отметила посол.