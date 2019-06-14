Президент Армении с супругой присутствовал на гала-концерте закрытия XV Международного конкурса имени Арама Хачатуряна

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня с супругой Нунэ Саркисян присутствовал на гала-концерте закрытия и церемонии награждения XV Международного конкурса имени Арама Хачатуряна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, носящий имя великого композитора этот международный музыкальный конкурс проводится при высоком попечительстве супруги президента Республики Нунэ Саркисян и направлен ан выявление одарённых музыкантов.

На гала-концерте выступил Государственный симфонический оркестр Армении под управлением художественного руководителя и главного дирижера Сергея Смбатяна.