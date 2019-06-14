Политика Баку по изоляции Арцаха не способствует мирному разрешению азербайджано- карабахского конфликта: МИД Арцаха

МИД Арцаха приветствует заявления мэров французских городов Валанс, Бур-ле-Валанс, Бур-де-Пеаж и Арнувиль о намерении продолжать дружественные отношения с народом Арцаха, несмотря на вердикты административных судов. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Республики Арцах Ани Саргсян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в комментарии говорится:

“Приветствуем заявления мэров французских городов Валанс, Бур-ле-Валанс, Бур-де-Пеаж и Арнувиль о намерении продолжать дружественные отношения с народом Арцаха, несмотря на вердикты административных судов. Разделяем точку зрения, что сотрудничество между арцахскими и французскими городами основывается на общих убеждениях и ценностях равенства и свободы, которые превалируют над сиюминутными политическими или экономическими интересами. Выражаем признательность также Кругу дружбы «Франция-Арцах» за призыв к французскому правительству проявлять беспристрастность и не поддаваться давлению Азербайджана.

Убеждены, что поддержка проводимой официальным Баку политики изоляции Арцаха никоим образом не способствует мирному разрешению азербайджано-карабахского конфликта. Подобные действия не только не могут быть представлены в качестве нейтральной позиции, а, напротив, являются открытой поддержкой одной из сторон конфликта.

Как мы неоднократно заявляли, Министерство иностранных дел Республики Арцах продолжит прилагать все усилия для создания условий, направленных на интеграцию административно-территориальных единиц Арцаха в международные процессы. Мы глубоко убеждены, что международное сотрудничество является эффективным инструментом для продвижения фундаментальных прав и свобод человека, и попытки лишить граждан Арцаха такого важного преимущества и возможностей для гуманитарных контактов недопустимы”․