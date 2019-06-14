Премьер-министр Пашинян и заместитель председателя Бундестага Германии обсудили ряд представляющих двусторонний интерес вопросов

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с заместителем председателя Бундестага ФРГ Томасом Опперманом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян приветствовал визит г-на Оппермана в Армению и отметил, что это хорошая возможность продолжить диалог о дальнейшем развитии армяно-германских отношений, которые в последнее время носят интенсивный характер. Никол Пашинян напомнил, что за последний год состоялись взаимные визиты канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Армении, председатель НС Армении посетил Германию, а председатель Конституционного суда ФРГ посетил Армению. Глава правительства подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в различных сферах и подчеркнул важность сотрудничества в судебно-правовой отрасли.

“Судебно-правовые реформы имеют для нас приоритетное значение. Необходимо иметь пользующуюся доверием народа судебную систему для того, чтобы завершить демократические реформы в нашей стране”, - сказал премьер-министр, добавив, что наша страна в этом направлении тесно сотрудничает с Европейским союзом и Советом Европы. Никол Пашинян выразил уверенность, что при поддержке европейских партнеров правительство добьется успеха в этом процессе. “Мы осуществили демократические процессы, чтобы стать передовым государством в плане защиты прав человека, свободы слова, укрепления демократических ценностей, становления независимой судебной системы”, - отметил премьер-министр.

По словам вице-спикера Бундестага Германии, произошедшие в Армении события вызвали большой интерес у европейского сообщества. “В частности, немцы с симпатией относятся к изменениям в Армении и надеются, что Армения добьется успеха. Мы хотим видеть Вашу страну передовым государством и сделаем все возможное, чтобы поддержать Армению. Правительство Армении находится на правильном пути судебно-правовых реформ, так как без независимой судебной системы невозможно добиться успеха”, - сказал Томас Опперман.

Никол Пашинян добавил, что Германия занимает особое место в сердце каждого армянина после принятия Бундестагом в 2016 году резолюции о признании Геноцида армян. Премьер-министр добавил, что резолюция Бундестага имеет большое значение в контексте международного признания Геноцида армян.

В ходе встречи собеседники также коснулись процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Никол Пашинян и Томас Опперман подчеркнули важность мирного урегулирования конфликта и соблюдения режима прекращения огня, посчитав неприемлемой напряженность, которая существует на границе в последнее время. Глава правительства подчеркнул важность реализации достигнутых в 2016 году на саммите в Вене договоренностей о создании механизмов расследования нарушений режима прекращения огня. Вице-спикер Бундестага ФРГ выразил убеждение, что атмосфера взаимного доверия будет способствовать поддержанию конструктивности на переговорах и ослаблению напряженности на границах.

Премьер-министр Пашинян в качестве важнейшего предусловия урегулирования конфликта подчеркнул необходимость полноценного участия всех сторон в переговорном процессе.