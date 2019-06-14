Бывший защитник сборной Италии по футболу Паоло Мальдини перешел на должность технического директора "Милана". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщается на сайте клуба.

Мальдини вошел в состав руководителей "россонери" в августе 2018 года, заняв пост директора по стратегическому развитию клуба. Отмечается, что 50-летний специалист в новой должности будет тесно сотрудничать с хорватом Звонимиром Бобаном, который займет пост генерального директора "Милана".

В бытность футболистом Мальдини выступал только за "Милан", цвета которого защищал на протяжении четверти века, с 1984 по 2009 год. В общей сложности в составе "россонери" защитник провел 902 матча и забил 33 мяча. Вместе с "Миланом" Мальдини по пять раз выиграл Лигу чемпионов (до 1992 года — Кубок европейских чемпионов), Суперкубки Италии и УЕФА, стал 7-кратным чемпионом Италии и однажды завоевал Кубок страны.

В активе Мальдини 126 матчей и 7 голов за сборную Италии, в составе которой он стал серебряным (1994) и бронзовым (1990) призером чемпионатов мира, а также вице-чемпионом Европы (2000).