Паоло Мальдини занял должность технического директора "Милана"
Бывший защитник сборной Италии по футболу Паоло Мальдини перешел на должность технического директора "Милана". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщается на сайте клуба.
Мальдини вошел в состав руководителей "россонери" в августе 2018 года, заняв пост директора по стратегическому развитию клуба. Отмечается, что 50-летний специалист в новой должности будет тесно сотрудничать с хорватом Звонимиром Бобаном, который займет пост генерального директора "Милана".
В бытность футболистом Мальдини выступал только за "Милан", цвета которого защищал на протяжении четверти века, с 1984 по 2009 год. В общей сложности в составе "россонери" защитник провел 902 матча и забил 33 мяча. Вместе с "Миланом" Мальдини по пять раз выиграл Лигу чемпионов (до 1992 года — Кубок европейских чемпионов), Суперкубки Италии и УЕФА, стал 7-кратным чемпионом Италии и однажды завоевал Кубок страны.
В активе Мальдини 126 матчей и 7 голов за сборную Италии, в составе которой он стал серебряным (1994) и бронзовым (1990) призером чемпионатов мира, а также вице-чемпионом Европы (2000).