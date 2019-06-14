WSJ: Huawei отложила начало продаж гибкого смартфона Mate X

Китайская компания Huawei перенесла старт продаж смартфона Mate X со складывающимся экраном с июня на сентябрь. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на старшего вице-президента компании Винсента Пенга,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Компания откладывает продажу Mate X для улучшения качества складного экрана, самого сложного технического компонента телефона", - рассказал он изданию, отметив, что устройство сейчас проходит всестороннее тестирование.

Как указали в газете, Huawei обратила внимание на неудачный опыт компании Samsung, которой пришлось отложить начало продаж своего гибкого смартфона Galaxy Fold из-за проблем с экраном. Пенг отметил, что перенос продаж не связан с проблемами, возникшими у Huawei в США.

Huawei внесли в черный список Минторга США как компанию, "вовлеченную в деятельность, противоречащую национальной безопасности США и внешнеполитическим интересам". Компания обвиняется, например, в предоставлении услуг Ирану в обход американских торговых санкций. После внесения Huawei в черный список правительства США компания Google объявила о прекращении сотрудничества с ней. В результате Huawei потеряет доступ к обновлениям системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства.

Смартфон Mate X, поддерживающий стандарт связи 5G, был презентован на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress) в Барселоне 24 февраля. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, а накопителя - 512 Гб.

Устройство сочетает в себе функции как смартфона, так и планшета. В сложенном состоянии он имеет два экрана диагональю 6,6 и 6,39 дюйма соответственно, в развернутом виде - один экран, диагональ которого составляет 8 дюймов.