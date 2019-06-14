Азиатские индексы - 14-06-19

ТОКИО, 14 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.41% и составил 21116.89 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.94% и составил 1546.71 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.50% и составил 2881.97 пункта, а HANG SENG снизился на 2.41% и составил 27118.35 пункта.