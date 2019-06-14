В Албании запустили процедуру импичмента президента

Депутатская группа правящей Социалистической партии Албании собрала необходимое число подписей и начала процесс отстранения от должности президента республики Илира Меты. Как сообщает в пятницу северомакедонское информационное агентство MIA, требование отставки действующего главы государства уже поддержали 55 депутатов, что на 20 голосов превышает установленное законом количество подписей, необходимых для запуска процедуры, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Среди подписавших требование об отставке, помимо депутатов-социалистов, есть и представители Демократической партии, а также Социалистического движения за интеграцию, ранее отказавшиеся выйти из состава парламента по призыву своих партий.

В четверг парламент Албании решением 100 депутатов, 25 из которых представляли оппозицию, принял резолюцию, согласно которой решение президента Меты о переносе назначенных на 30 июня муниципальных выборов считается актом, нарушающим Конституцию. Принятие этого документа было расценено как первый шаг к отставке действующего главы государства.

Решение парламента об отстранении президента от должности в свою очередь должно быть подтверждено Конституционным судом Албании. Однако эта высшая судебная инстанция не функционирует более года. На данный момент есть только один судья с истекшим мандатом, остальные же восемь были отстранены от обязанностей после того, как не прошли необходимую процедуру проверки.

Президент Албании неоднократно призывал к примирению конфликтующие стороны, а именно - оппозиционную Демократическую партию (ДП) Люльзима Баши и премьер-министра страны Эди Раму. При этом глава государства высказал готовность подать в отставку в случае, если это будет способствовать решению политического кризиса.