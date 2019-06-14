Трамп обвинил Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Президент США утверждает, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Иран категорически отвергает эти обвинения.

"Это действительно сделал Иран, и вы знаете, что они сделали это, потому что вы видели катер", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox, указав на видео, где иранские военные якобы снимают неразорвавшуюся мину с пострадавшего в Оманском заливе танкера.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил, что обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры являются безосновательными.