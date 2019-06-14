Премьер-министр принял исполнительного директора Армянской евангелической ассоциации Америки Завена Ханджяна

Премьер-министр Никол Пашинян принял исполнительного директора Армянской евангелической ассоциации Америки Завена Ханджяна. Во встрече также принял участие новоназначенный главный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян высоко оценил деятельность ассоциации среди армян США и в Армении. Никол Пашинян выразил надежду, что программы Армянской евангелической ассоциации в Армении продолжат расширяться и развиваться.

Завен Ханджян отметил, что ассоциация намерена придать новый импульс экономическим, социальным и образовательным программам на родине, и добавил, что воодушевленные происходящими в Армении процессами, они готовы приложить максимальные усилия во имя сохранения армянской идентичности и развития Армении. Г-н Ханджян приветствовал решение премьер-министра назначить Заре Синаняна главным комиссаром по делам диаспоры и выразил уверенность, что своей деятельностью он внесет существенный вклад в укрепление связей между Арменией и диаспорой.

В ходе встречи Завен Ханджян проинформировал премьер-министра о деятельности ассоциации и предстоящих программах.