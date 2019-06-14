Мы должны сделать политику с диаспорой более эффективной: премьер-министр принял Заре Синаняна

Премьер-министр Никол Пашинян принял новоназначенного главного комиссара по делам диаспоры Заре Синаняна. Об этом сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

“Я подписал решение о Вашем назначении на должность главного комиссара по делам диаспоры, и рад, что Вы должны работать в Армении. События, которые произошли в прошлом году в Армении, показали, что огромные изменения произошли не только в Армении, но и в диаспоре. Я могу с уверенностью сказать, что диаспора является полноценным, 100-процентным участником прошлогодней ненасильственной бархатной народной революции в Армении. В результате своих нескольких визитов я пришел к выводу, что мы должны изменить политику в отношении диаспоры и сделать ее более эффективной, главной целью которой должно стать более широкое вовлечение диаспоры в Армению, в экономическую жизнь Армении, в общественную жизнь Армении, политическую жизнь Армении, в Арцах, и в целом, формирование нашей новой армянской повестки и ее реализации.

Спасибо, что согласились оставить свою работу в Глендейле и вернуться в Армению, это очень символично. Для тех, кто не знает, скажем, что Вы родились в Ереване, до 7 класса Вы учились в ереванской школе, Вы блестяще владеете армянским, английским, русским и в некоторой степени испанским, что означает, что у вас есть все возможности для полноценного общения с диаспорой. Конечно, Вы не чужой человек ни в Армении, ни в диаспоре, и я думаю, что есть хороший шанс в новые времена решать поставленные перед нами новые задачи. Желаю Вам успехов, с сегодняшнего дня Вы начинаете исполнение своих обязанностей, и желаю всем нам успехов. Надеюсь, время покажет, что с Вашей помощью внесенные нами структурные изменения действительно эффективны”, - сказал Никол Пашинян.

В свою очередь, Заре Синанян поблагодарил премьер-министра за доверие и добавил: “Я чувствую себя обязанным принять эту работу, и для меня это большая честь, поскольку, как Вы отметили, отношения между нашей родиной - Республикой Армения, Арцахом и диаспорой имеют огромный потенциал. В результате нашей мирной бархатной и ненасильственной революции открылись двери реального, значимого, глубокого сотрудничества между Арменией и диаспорой, результаты которого могут быть просто очень хорошими и для Армении, и для диаспоры.

Диаспора представляет собой готовый потенциал для Армении, который следует использовать лучшим образом во благо родины. Республика Армения является в определенной степени гарантом долголетия и укрепления диаспоры. Там тоже много проблем, и я не сомневаюсь, что сегодняшняя Республика Армения готова поддержать своих соотечественников в диаспоре, так же наши соотечественники из диаспоры готовы поддержать Республику Армения и Арцах. Спасибо за доверие, я сделаю все, чтобы оправдать это доверие”.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с дальнейшей деятельностью офиса главного комиссара по делам диаспоры.