Армен Бекташян подал заявление об отставке с должности члена Высшего судебного совета. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на странице ВСС на Facebook.

«Уважаемые члены ВСС, прошу прекратить мои полномочия в качестве члена ВСС.

В то же время прошу рассмотреть мое заявление на предстоящем заседании ВСС», - говорится в тексте заявления об отставке.