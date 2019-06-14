Суд рассмотрит вопрос об экстрадиции Ассанжа в США в феврале 2020 года

Пятидневные слушания по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года. Об этом, как передает корреспондент ТАСС, в пятницу сообщил судья на процедурном заседании в Вестминстерском магистратском суде Лондона, где рассматривается вопрос об экстрадиции австралийца,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Адвокаты Ассанжа согласились с датами, которые предложила суду британская прокуратура, заявившая о том, что Минюст США требует выдачи Ассанжа в связи с обвинениями в "преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации". Сам основатель WikiLeaks, следивший за ходом заседания по видеосвязи, отверг обвинения во вступлении в сговор с целью похищения и разглашения секретной информации, хранившейся на компьютерах, принадлежащих правительству США.

Было также объявлено, что до основных слушаний, которые будут продолжаться пять дней, суд проведет два процедурных заседания в октябре и декабре.

Для состоявшегося в пятницу заседания, которое стало уже третьим по счету и продолжалось около 10 минут, был вновь выбран малый зал суда, в котором хватило мест лишь для 16 журналистов. Сторонники Ассанжа, собравшиеся у закрытых дверей, громко протестовали против того факта, что большинству из них было отказано в доступе в зал.