Роухани призвал Путина к тесному взаимодействию с учетом ситуации в регионе и санкций

Россия и Иран должны интенсифицировать сотрудничество, поскольку того требует ситуация в регионе Ближнего Востока, а также внешнее давление. Такое мнение высказал президент Ирана Хасан Роухани на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась на полях саммита ШОС,передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Та ситуация, которая сегодня складывается в регионе, обуславливает необходимость большего взаимодействия между нашими странами", - сказал Роухани. "В текущих условиях при наличии серьезного внешнего воздействия, вводимых внешних санкций необходимость взаимодействия между странами в регионе, в частности, между нашими странами, актуализируется с каждым днем", - убежден он.

Президент Ирана при этом отметил, что нынешний уровень сотрудничества двух стран весьма высок. "Гораздо проще сказать, что нет таких сфер, в которых мы не взаимодействуем", - подчеркнул он, обратив внимание на то, что отношения между Москвой и Тегераном "носят образцовый характер и каждый день продвигаются вперед".