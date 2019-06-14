Президент РА получает предложения и благодарственные письма от участников “Армянского саммита мыслей”

Президент Республики Армения Армен Саркисян и аппарат президента от участников проведенного 7 - 9 июня в Дилижане “Армянского саммита мыслей получают благодарственные письма и предложения о сотрудничестве с Арменией в различных сферах.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, спецпредставитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой, поблагодарив президента Саркисяна за приглашение принять участие в мероприятии, отметил, что двухдневная “мозговая атака” была полезна не только организаторам, но и участникам мероприятия. “Уверен, что “Армянский саммит мыслей”, а также намеченные на ближайшее время другие международные форумы, посвященные вопросам современного развития, сыграют важную роль в армяно-российских отношениях, вовлекая ведущих специалистов России в экономику, естественные науки, гуманитарные сферы”.

Президенту Саркисяну свою благодарность и готовность к сотрудничеству передал и генеральный директор Европейской южной обсерватории, профессор Ксавье Баркон: “Армянский саммит мыслей” был важным поводом для понимания перспектив Армении и возможностей развития Вашей страны. Я воспользовался случаем, чтобы подчеркнуть, как именно сотрудничество по научным вопросам может привести к совместному процветанию”, - написал он, выразив свою готовность к сотрудничеству с научными институтами Армении в области астрономии.

Профессор Кентского университета Великобритании Елена Коростелева отметила, что впечатлена качеством обсуждений на саммите и их стратегическим характером. Она отметила, что во время мероприятия встретилась с очень талантливой молодежью и предложила предусмотреть дальнейшие обсуждения и для молодежи.

Профессор Технологического университета Сен-Мало Франции Жан-Жак Монтуа также выразил готовность к сотрудничеству, отметив, что по возможности хотел бы быть полезным Армении.

Глобальный директор Bloomberg Media Тодд Баэр, отметив, что он, побывал в 80 странах, написал: «Могу сказать, что Армения - особенная страна, куда я обязательно вернусь”.

За организацию и проведение в Дилижане саммита на высоком уровне армянской стороне выразил благодарность и соорганизатор саммита, основатель “The Monthly Barometer” Тьерри Малере.