Гагик Царукян повестку о вызове его на допрос считает оскорбительной

Руководитель парламентской фракции “Процветающая Армения”, председатель партии “Процветающая Армения” Гагик Царукян считает оскорбительным то, что в связи с поджогом квартиры 46-летнего Ваана Сарибекяна и его автомобиля марки “Ниссан Тида” ему был направлен вызов на допрос. Как передает «Арменпресс», об этом 14 июня Царукян сказал в беседе с журналистами.

“Меня оскорбили этим уведомлением. Пусть отправляют тем, кому нужно, исполняют свои обязанности и раскрывают это дело. Мы высказали свое мнение, и если оно не было раскрыто, значит наше мнение о том, что дело сфабриковано, подтверждается”, - сказал Царукян.

12 июня председатель партии “Процветающая Армения” Гагик Царукян был приглашен на допрос по делу о поджоге машины начальника одного из предвыборных штабов кандидата в мэры Абовяна от партии “Гражданский договор” Григора Гуляна.

8 июня 2019 года, около 04: 00, неизвестный с целью тайного уничтожения чужого имущества поджег дверь квартиры 46-летнего Ваана Сарибекяна в городе Абовян и его автомобиль марки “Ниссан Тида”. По факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 185 УК Армении. 46-летний житель был признан потерпевшим. Составлена следственная группа. Разработан следственный план, и предпринимаются неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента, личности предполагаемого преступника. Следствие продолжается.