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Наоми Кэмпбелл разделась в пустыне и взволновала поклонников


Британская супермодель Наоми Кэмпбелл разделась посреди пустыни Кении для съемки в июльском номере британского Vogue. Модель поделилась одним из снимков в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии Кэмпбелл стоит спиной к камере, повернув голову в сторону. Тело 49-летней модели полностью обнажено, а на ее пояснице висит украшение,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Подписчики пришли в восторг от фото. «Наоми, ты просто королева!» — похвалил модель один из поклонников. «Кто сказал, что не бывает ничего идеального? Ты икона и всегда ей будешь!» — восхитилась другая комментаторша. «У тебя идеальное тело, Наоми», — сыпал комплиментами третий подписчик.

 

 




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