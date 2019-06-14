Пожар на танкере Front Altair в Оманском заливе потушен

Пожар на норвежском танкере Front Altair в Оманском заливе потушен, загрязнения не произошло. Об этом говорится в заявлении компании-судовладельца Frontline, которое в пятницу приводит телеканал Al Jazeera.

"Огонь на танкере Front Altair удалось погасить. Ущерб экологии не нанесен", - отмечается в заявлении.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.