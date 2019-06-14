У прибывших из Ирана в Армению молодых людей обнаружены наркотики: новое раскрытие полиции

На днях в управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Полиции Армении поступила очередная информация о незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, были предприняты оперативно-розыскные мероприятия с участием сотрудников управления по борьбе с контрабандой КГД и Мегринского отдела полиции.

В результате, прибывшие в Армению из Ирана в ночь на 12 июня, 29-летний и 25-летний молодые люди на таможенном пункте Мегри прошли таможенный досмотр. У старшего из них был обнаружен метамфетамин - весом более 56 граммов, а у младшего - масса, похожая на марихуану. По факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Молодые люди задержаны. Обстоятельства выясняются.