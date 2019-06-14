Член ВСС Сергей Мегрян подал в отставку

Член Высшего судебного совета Сергей Мегрян представил заявление об отставке. «Арменпресс» приводит текст заявления полностью:

“Уважаемые члены Совета, в Республике Армения, несомненно, есть необходимость серьезнейших судебно-правовых реформ и поднятия судебной власти на качественно новый уровень.

В результате совместной кропотливой работы, за прошедший год нам почти удалось обеспечить внутреннюю независимость судебной власти, пополнить судебную систему новыми кадрами с действительно качественной и безупречной биографией, собственными силами разработать и утвердить несколько десятков серьезнейших правовых актов, осуществить невидимые на первый взгляд важнейшие реформы.

Ежедневная напряженная работа членов Высшего судебного совета и преданных служащих Судебного департамента позволила также выявить практически полный спектр проблем, препятствующих нормальной деятельности судов, качеству и эффективности правосудия, в рамках годовой программы Совета на 2018 год наметить основные стратегические приоритеты укрепления независимости судебной власти и эффективности правосудия.

Уверен, что судьба судебно-правовых реформ, намеченных Высшим судебным советом, а также провозглашенных в настоящее время политической властью, и активная роль органов судебной власти в процессе осуществления этих реформ в значительной степени обусловлены не только высоким уровнем общественного доверия к Высшему судебному совету и его отдельным членам, но и готовностью судей, органов законодательной и исполнительной власти решить существующие проблемы в сотрудничестве с данным составом Совета.

Думаю, что предстоящими в нашей стране судебно-правовыми реформами, включая все возможные процессы, способствующие общественному восприятию судебной власти, должен руководить Высший судебный совет, внушающий исключительно общественное доверие, профессиональные и личные качества членов которого, а также процесс выборов не смогут быть поставлены под сомнение ни одним объективным и разумным наблюдателем.

Несмотря на то, что я никогда не зависел и в настоящее время не завишу от какой-либо политической силы, органа или лиц, и в профессиональной деятельности всегда был посвящен идее внедрения, пропаганды и сохранения принципа верховенства права, в свете вышеизложенного и из соображений устранения атмосферы недоверия к Высшему судебному совету я не считаю целесообразным свою дальнейшую работу в статусе члена Высшего судебного совета.

Принимая за основу все вышеизложенное, прошу, согласно пункту 5 части 1 статьи 86 Конституционного Закона Республики Армения “Судебный кодекс Республики Армения”, части 2 той же статьи и пункту 1 части 1 статьи 160, на предстоящем заседании Высшего совета посчитать мои полномочия прекращенными, предоставив парламентским силам возможность посредством прозрачной процедуры пополнить Совет другими членами - опытными, имеющими высокие профессиональные качества, известными и наделенными способностью действовать независимо”, - говорится в тексте отставки.

Ранее в отставку подали председатель ВСС Гагик Арутюнян, исполняющий обязанности председателя Геворг Даниелян, член ВСС Армен Хачатрян.