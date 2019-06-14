Арарат Мирзоян принял делегацию, возглавляемую вице-председателем бундестага Германии Томасом Оперманом

14 июня председатель НС Арарат Мирзоян принял делегацию, возглавляемую вице-председателем бундестага ФРГ Томасом Оперманом. Как сообщили «Арменпресс» в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, приветствуя гостей в НС, глава парламента выразил надежду, что нынешний визит придаст новый импульс динамично развивающимся отношениям между двумя странами. По словам Арарата Мирзояна, его недавний официальный визит в ФРГ, а также и другие встречи между высшим руководством двух стран по многочисленным новым программам будут насыщать повестку отношений Армения - Германия. В них глава законодательного органа подчеркнул важность активного межпарламентского сотрудничества в различных форматах, которые будут носить продолжительный характер.

Председатель НС выразил признательность немецкой стороне за усилия, направленные на ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС - Армения, ожидая, что также и на этапе его реализации Германия сыграет активную роль. В этом контексте Арарат Мирзоян коснулся вопроса либерализации визового режима для граждан Армении, отметив, что настало время предпринять практические шаги.

Поблагодарив за теплый прием, Томас Оперман выделил три обстоятельства, которые обуславливают заинтересованность Германии в углублении связей с Арменией. Принятая Бундестагом в 2016 году резолюция о преступлениях, совершенных в отношении армян в Османской империи в 1915 году, бархатная революция в Армении, которая вызвала положительный отклик в Европе, и визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Ереван. “Мы питаем большую симпатию к Армении и готовы укреплять двусторонние отношения”, - сказал вице-спикер Бундестага.

Председатель НС представил гостям реформы, которые проходят и будут реализованы в самых разных сферах: “Мы решительно настроены последовательно развивать демократические ценности и демократия у нас больше не будет иметь регресса”, - отметил Арарат Мирзоян.

Глава парламента высоко оценил принятие бундестагом ФРГ резолюции о признании Геноцида армян, подчеркнув, что только признанием и осуждением подобных преступлений можно будет в дальнейшем предотвратить преступления против человечества.

Председатель НС выразил готовность армянской стороны продолжать вносить вклад в процессы международной безопасности, в частности, обратившись к эффективному сотрудничеству армянских миротворцев в Афганистане с немецким командованием.

Сообщив, что визит делегации Бундестага ФРГ является региональным, Томас Оперман отметил, что их целью является также и ознакомление с подходами сторон к решению существующих конфликтов, содействие установлению атмосферы диалога и мира.

“На все конфликты в мире нужно смотреть с точки зрения защиты прав человека. Право человека на свободную жизнь не должно быть обусловлено политическими амбициями какой-либо власти”, - сказал глава парламента. По его словам, воинственная риторика в Азербайджане сводит на нет международные переговорные усилия.

Стороны обратились также к и перспективам двустороннего и многостороннего сотрудничества, подчеркнули важность дальнейшего оживления межпарламентских связей и регионального взаимодействия между двумя странами.