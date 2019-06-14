Заседание ВСС, назначенное на 14 июня, не состоится

Заседание Высшего судебного совета, созванное 14 июня для оглашения решения по вопросу о привлечении к дисциплинарной ответственности судей гражданской и административной палаты Кассационного суда РА, не состоится. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе ВСС Армении.

“14 июня с. г. на 16: 00 было назначено оглашение решения по делу о привлечении к дисциплинарной ответственности судей гражданской и административной палаты Кассационного суда РА. Учитывая то обстоятельство, что, согласно ч. 2 ст. 92 Конституционного закона РА “Судебный кодекс РА”, в случае выступления в качестве суда, заседание Высшего судебного совета правомочно при присутствии не менее двух третей от общего числа членов, и учитывая, что в настоящее время из-за недостаточности числа членов Высшего судебного совета заседание не правомочно, заседание Высшего судебного совета, назначенное на сегодня не состоится”, - говорится в сообщении.