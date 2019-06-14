СМИ: старейшая жительница Великобритании умерла на 113-м году жизни

Старейшая подданная Великобритании, уроженка Ливерпуля Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на ее единственную дочь Дейдру Маккарти.

По этим сведениям, Джонс, которую прозвали "изумительная Грейс", ушла из жизни в своем доме в графстве Вустершир на западе Англии. "Я никогда и мечтать не могла, что моя мама будет на слуху у всей страны", - приводит Би-би-си слова Маккарти, которая отметила, что ее мама вела активный образ жизни до самой смерти.

Статус старейшей жительницы королевства Джонс, в прошлом владелица фабрики по производству дамских шляпок, получила после того, как в августе прошлого года на 114-м году из жизни ушла Олив Бор. По данным сайта oldestinbritain.com, теперь главной долгожительницей Великобритании считается 111-летняя Дороти Пэйн из графства Кент, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Дочь викария Грейс Джонс родилась 16 сентября 1906 года. Выйдя замуж в 1933 году за инженера Родерика Джонса, она прожила с ним вместе 53 года до его смерти в 1986 году.

В одном из своих интервью Грейс Джонс предположила, что прожить столь долгую жизнь ей помогло умеренное употребление виски. По ее воспоминаниям, после 50 лет она стала перед сном ежедневно выпивать по одному глотку односолодового виски. Также она отмечала, что старается ни о чем не беспокоиться, так как, по ее мнению это худшее, что может делать человек.