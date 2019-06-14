Адвокаты Кочаряна в дополненных томах уголовного дела не нашли новых данных

Добавленные тома уголовного дела, возбужденного против второго президента Армении Роберта Кочаряна, изучены и никаких новых данных в них не найдено. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал адвокат обвиняемого по делу 1 марта второго президента Армении Роберта Кочаряна, Айк Алумян.

“Да, мы изучили эти 5 томов. После вступления в суд уголовного дела этих томов стало больше. Никаких новых данных в них нет”, - сказал Алумян.

По его словам, в добавленные тома были включены данные об уведомлении пострадавших.

Во время предыдущего рассмотрения апелляционных жалоб, представленных Генпрокуратурой, а также представителем правопреемников потерпевших Ваге Григоряном и представителем потерпевшей седой Сафарян, адвокаты утверждали, что дело увеличилось на несколько томов, и они не знакомы с этими 5 новыми томами. Адвокат Рубен Саакян заявил, что количество томов уголовного дела увеличилось и им об этом стало известно из судебной информационной системы. 83-томное судебное дело стало 88-томным. С целью ознакомления с содержанием добавленных томов дела защитники попросили предоставить им эти тома и время для их изучения.