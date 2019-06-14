Исполнительский уровень участников конкурса Хачатуряна выше ожидаемого: Игорь Оловников

Член жюри 15-го Международного конкурса Хачатуряна, народный артист Беларуси Игорь Оловников впечатлен организационным уровнем международного конкурса. Как сообщает «Арменпресс», член жюри конкурса, проводимого в этом году по специальности фортепиано, констатирует, что мероприятие прекрасно организовано, а исполнительский уровень участников выше ожидаемого.

“Конкурс Хачатуряна прекрасно организован, заметно, что он имеет традиции, и очевидно, что из года в год он становится все лучше. Мне очень понравилось отношение к членам жюри и участникам. Все свидетельствует о том, что это большое событие. По части участников должен сказать, что уровень очень высок. Я не ожидал, что будет такой уровень. Даже те, кто не преодолел второй этап, были достойными участниками”, - констатирует член жюри.

Он является почетным академиком Международной академии наук “Евразия”, вице-президентом Ассоциации педагогов-пианистов Беларуси, солистом Белорусского государственного филармонического оркестра. Оловников является членом жюри нескольких международных конкурсов в Беларуси и за рубежом. Игорь Оловников отмечает, что бывал в нашей стране в советские годы: “Я был в Армении очень давно, до Спитакского землетрясения, посетил Гюмри, Ванадзор и Ереван, здесь выступал с концертами. Люблю Ереван, это зеленый город - здесь много деревьев. Везде многое изменилось, также и в Ереване. Но старый и новый Ереван остался”, - отметил всемирно известный музыкант.

Игорь Оловников получил музыкальное образование в специальной средней музыкальной школе при Белорусской консерватории, затем учился в Московской государственной консерватории им. Чайковского по двум специальностям - фортепиано и орган. Окончив аспирантуру, он вернулся в Минск и начал работать в филармонии. Его сразу же пригласили на кафедру фортепиано Белорусской музыкальной академии.

Более 25 лет Оловников занимается педагогической деятельностью. Проводит мастер-классы для молодых пианистов из Японии, Китая и других стран. Среди его студентов лауреаты многочисленных международных конкурсов.

С 6 июня под патронатом супруги президента РА Нуне Саркисян в Армении проходит 15-й Международный конкурс Хачатуряна. Он проводится совместными усилиями Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и культурного фонда “Арам Хачатурян – конкурс”. Партнером конкурса является Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ (МФГС).