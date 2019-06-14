Время в Ереване: 11:07:36,   16 Июнь

Тигран Авинян провел совещание по вопросам программ застройки Еревана


13 июня под председательством вице-премьера РА Тиграна Авиняна состоялось обсуждение, посвященное программам крупной градостроительной застройки Еревана. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, в ходе встречи стороны коснулись существующих проектных предложений по застройке, а также обсудили ряд новых градостроительных программ.

Представители заинтересованных органов выразили свои подходы к различным аспектам проектов, состоялось обсуждение разработки согласованных решений, направленных на приведение строительных работ в соответствие с архитектурными и историко-культурными требованиями.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации