Тигран Авинян провел совещание по вопросам программ застройки Еревана

13 июня под председательством вице-премьера РА Тиграна Авиняна состоялось обсуждение, посвященное программам крупной градостроительной застройки Еревана. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, в ходе встречи стороны коснулись существующих проектных предложений по застройке, а также обсудили ряд новых градостроительных программ.

Представители заинтересованных органов выразили свои подходы к различным аспектам проектов, состоялось обсуждение разработки согласованных решений, направленных на приведение строительных работ в соответствие с архитектурными и историко-культурными требованиями.