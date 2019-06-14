СМИ: из обещанных пожертвований на собор Парижской Богоматери внесены только 9%

Всего 9% из обещанных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери внесены спустя почти два месяца после пожара. Как сообщила в пятницу французская радиостанция Franceinfo, речь идет о €80 млн из общей суммы в 850 млн, предложенной четырем фондам и государству.

По ее сведениям, средства вносятся главным образом частными лицами посредством банковских переводов и чеков. €200 млн от семьи Арно и принадлежащей ей группы LVMH - Louis Vuitton Moet Hennessy и €100 млн от семейства французских бизнесменов-миллиардеров Пино, владеющего компаниями Artemis и Kering, будут перечисляться постепенно на конкретные этапы реконструкции в соответствии со сметой,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Некоторые компании и частные лица уже заявили, что откажутся от намерений вносить пожертвования, поскольку кампания по сбору средств и без их помощи проходит успешно.

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) в мае одобрило законопроект о восстановлении пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери. Он предусматривает налоговые льготы людям, которые внесут пожертвования на ремонт собора.