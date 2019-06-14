Президент Армении принял представителей Союза выпускников бейрутской семинарии Св. Григора Лусаворич.

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял представителей Союза выпускников бейрутской семинарии Св. Григора Лусаворича, которые находятся в Армении с целью проведения собрания своего административного органа. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и аппарата президента Армении, гости представили программы и планы Союза. Они также сообщили, что одной из целей их визита является и поминовение по поводу 100 - летия бывшего заслуженного директора семинарии Саака Кешишяна и увековечение его памяти.

Приветствуя их намерение, президент Саркисян предложил им оказать содействие какому-либо нуждающемуся в поддержке очагу образования города Гюмри, учитывая, что архимандрит Саак Кешишян в свое время развернул духовную и культурную деятельность также и в Гюмри.

“Мы должны передать следующему поколению лучшие ценности, которые были созданы. Не зря в свое время отец Саак сосредоточил свое внимание на Гюмри. Он был нашим историческим, образовательным и культурным центром и должен оставаться таким”, - сказал президент.

Гости с готовностью приняли предложение, а также представили и другие инициативы, посвященные памяти Саака вардапета.