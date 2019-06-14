Зеленский назвал мир в Донбассе ключевым приоритетом своей деятельности

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком в пятницу заявил, что ключевым приоритетом его деятельности является прекращение огня в Донбассе.

"Для меня это самая главная цель - остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой", - сказал Зеленский. Его слова приводит пресс-служба администрации президента в пятницу,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он добавил, что прекращение огня и возвращение мира в Донбасс является ключевым приоритетом его деятельности, поскольку Украина ежедневно теряет своих бойцов и гражданское население. "Мы не можем долго ждать, поскольку речь идет о жизни наших людей, поэтому сегодня мы уже попытались перезагрузить переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы. Уже была проведена одна встреча, назначен представитель Украины в ТКГ - второй президент Леонид Кучма, другие профессиональные люди для работы в ее подгруппах", - сказал Владимир Зеленский.

По информации пресс-службы, со своей стороны Лайчак заверил украинскую сторону в готовности ОБСЕ всячески способствовать достижению устойчивого мира в Донбассе.