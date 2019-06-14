В США назвали участников первых теледебатов демократов перед выборами президента

Участники первых теледебатов среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатами от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, определились в США. Список, в который включены 20 человек, опубликован в четверг в Twitter Национального комитета Демократической партии США (НДКП).

Дебаты состоятся в Майами (штат Флорида), их будут транслировать телеканалы NBC, MSNBC, и Telemundo. Вечером 26 и 27 июня на сцену выйдут по 10 кандидатов. В общей сложности НДКП планирует провести 12 теледебатов среди кандидатов в рамках первичных выборов.

Для участия в дебатах в Майами допущены сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет, экс-вице-президент США Джо Байден, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бывший мэр Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилени, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд и сенатор от Калифорнии Камала Харрис. Кроме того, в список вошли экс-губернатор Колорадо Джон Хикенлупер, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, конгрессмен от Огайо Тим Райан, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, конгрессмен от штата Калифорния Эрик Суолуэлл, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, писатель Марианна Уильямсон и бизнесмен Эндрю Янг, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В числе тех политиков, которые ранее заявляли о намерении претендовать на выдвижение кандидатами в президенты США от партии демократов, однако не были допущены к участию в теледебатах, губернатор штата Монтана Стив Буллок, экс-сенатор от штата Аляска Майкл Грейвел, мэр города Мирамар (штат Флорида) Уэйн Мессам, а также конгрессмен от штата Массачусетс Сет Мултон. Представители НДКП заявляли, что для участия в дебатах кандидаты должны к 12 июня выполнить одно из двух требований. Первое состоит в том, чтобы получить поддержку не менее 1% респондентов по итогам трех социологических опросов. Второе - собрать денежные пожертвования от 65 тыс. избирателей по меньшей мере из 20 штатов.

Пятьдесят девятые выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).