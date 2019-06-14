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Тигран Авинян в США примет участие в ”Политическом форуме высокого уровня устойчивого развития - 2019”


Вице-премьер Армении Тигран Авинян в Соединенных штатах Америки примет участие в ”Политическом форуме высокого уровня устойчивого развития - 2019”.

Как передает «Арменпресс», решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о командировании Авиняна в США опубликовано на официальном сайте правительства Армении e-gov.am.

“Руководствуясь частью 5 статьи 7 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”, с целью участия в ”Политическом форуме высокого уровня устойчивого развития - 2019” и ряде других встреч, вице-премьер Тигран Авинян с 13 по 22 июля 2019 года командируется в Соединенные Штаты Америки”, - говорится в тексте решения.




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