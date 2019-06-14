Техническая база ВС Армении пополнилась первой партией 16 пожарных машин

Техническая база вооруженных сил Армении пополнилась первой партией 16 пожарных машин. Они будут распределены во взрывоопасные и пожароопасные воинские части. Как сообщает «Арменпресс», на плацу военного университета имени Вазгена Саркисяна Министерства обороны Армении 14 июня состоялась торжественная церемония распределения пожарных машин, приобретенных для нужд Вооруженных сил, на которой присутствовал заместитель начальника Генштаба ВС Армении, генерал-лейтенант Степан Галстян.

“Как во всех видах войск ВС, так и в пожарно-спасательном управлении тыла ВС проводится работа по обновлению технических средств. Противопожарное обеспечение Вооруженных сил чрезвычайно важно, поскольку оно направлено на безопасную эксплуатацию наших оборонных средств. С целью развития и обновления пожарных служб в первом полугодии этого года были приобретены современные пожарные машины. Эти новые приобретения должны обязать Вас более ответственно выполнять служебные обязанности”, - сказал Галстян спасателям-пожарным. В беседе с журналистами начальник противопожарной инспекции управления тыла ВС, подполковник Саргис Мазманян отметил, что подобные пополнения будут носить продолжительный характер.

“В соответствии с программами Вооруженных сил, они, в основном, будут распределяться во взрывоопасных и пожароопасных воинских частях”, - сказал Мазманян.