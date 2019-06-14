У Артура Алексаняна нет проблем со здоровьем: Джулфалакян

У борца греко-римского стиля Артура Алексаняна нет проблем со здоровьем. Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами сказал главный тренер сборной Армении Левон Джулфалакян. Артур в турнире в Казахстане боролся с серьезными соперниками, и теперь последовательно восстанавливается, сейчас проблем со здоровьем у него нет”, - сказал тренер.

Команда провела все запланированные тренировки и готова ко вторым Европейским играм.

Вторые Европейские игры пройдут в столице Беларуси Минске с 21 по 30 июня. В этом году в Играх примут участие около 4000 спортсменов из 50 стран Европы. Участники будут соревноваться в 15 видах спорта, и будут разыграны 199 комплектов медалей.