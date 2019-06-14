В правительстве состоялось заседание межведомственной комиссии по оценке заявок на субвенции

Под координацией вице-премьера РА Тиграна Авиняна 13 июня состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по оценке заявок на субвенции, направленные на развитие экономических и социальных инфраструктур общин РА, кроме заявок, утвержденных решением премьер-министра РА от 19 марта 2019 года № 278-А. Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьера Армении Тиграна Авиняна, было подано 63 программные заявки на субвенции, полученные из общин.

В ходе заседания было утверждено 60 заявок на общую сумму около 2.5 млрд драмов, для которых софинансирование из госбюджета составляет около 1.5 млрд драмов.

По утвержденным программам планируется софинансирование программ, представленных общинами по части асфальтирования внутриобщинных дорог, улучшения систем водоснабжения и орошения, капитального ремонта детских садов, строительства и капитального ремонта дорог, приобретения многофункциональной техники и других работ с целью обслуживания нужд сельского хозяйства и общин. Они направлены на содействие улучшению экономических и социальных инфраструктур общин и содействие повышению качества жизни.

Вице-премьер дал соответствующие указания по доработке некоторых еще не утвержденных проектов и проведению дополнительных обсуждений с общинами с целью обеспечения технико-экономических обоснований программ и улучшения представленных проектных пакетов.