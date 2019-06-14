Посол РФ встретился с Кочаряном в рамках периодических общественно-политических встреч

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в РА Сергей Копыркин встретился со вторым президентом Республики Армения Робертом Кочаряном в рамках своих периодических встреч с представителями общественно-политических и деловых кругов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте посольства РФ в Армении.

Ранее руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян сообщил, что 13 июня чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин встретился со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном. По его словам, встреча состоялась в офисе экс-президента и длилась более часа.