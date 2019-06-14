Депутаты предлагают освободить от НДС предоставление посреднических услуг, связанных с ценными бумагами

Группа депутатов парламентской фракции “Мой шаг” предлагает внести оживление на рынке облигаций, а также освободить от НДС предоставление услуг, связанных с ценными бумагами. Как передает «Арменпресс», на заседании комиссии НС по экономическим вопросам Артак Манукян представил проект закона О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Армении, предложенный Артаком Манукяном, Вараздатом Карапетяном и Бабкеном Туняном.

“Мы пытаемся придать дополнительный импульс рынку облигаций. Мы хотим сделать посредническую деятельность еще более привлекательной, чтобы игроки из других стран также использовали наши посреднические услуги. Предлагаем освободить от НДС предоставление услуг, связанных с ценными бумагами, что повлияет на качество ценообразования на рынке”, - сказал Манукян.

Проектом предлагается также освободить от подоходного налога дивиденды от акций, допущенных к купле-продаже на регулируемом рынке, и проценты по облигациям. Манукян отметил, что этим пересматриваются пробелы баланса.

По словам Манукяна, по сути, при совершении сделок с ценными бумагами, необходимо пользоваться услугами посредника, следовательно, за эти услуги взимается НДС, что повышает цену продукции и по большому счету не способствует развитию рынка. Он отметил, что в России, Казахстане, Грузии и других странах эти услуги освобождены от НДС, следовательно, в этом случае Армения не конкурентоспособна.