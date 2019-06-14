Роухани: действия США представляют угрозу стабильности Ближнего Востока

Действия США представляют серьезную угрозу стабильности в регионе Ближнего и Среднего Востока, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Правительство США в течение последних двух лет, нарушая все международные структуры и правила и используя свои экономические, финансовые и военные возможности, реализует агрессивный подход и представляет серьезную угрозу стабильности в регионе и мире", - сказал Роухани на заседании совета глав государств ШОС,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.